Украина снаряжает самолет, чтобы забрать своих граждан из Непала

Как говорится в сообщении МИД, местом сбора граждан Украины является почетное консульство Украины в Непале. Для организации эвакуации граждан Украины в Катманду, столицу Непала, отправляют работников посольства Украины в Индии, пишет Радио Свобода.

Ранее президент Украины распорядился подготовить самолет для эвакуации украинцев.

МИД советует гражданам Украины, которые находятся в Непале, безотлагательно сообщить родным в Украине, посольству Украины в Индии или Министерству иностранных дел Украины о своем местонахождении .

Кроме того, гражданам Украины необходимо неукоснительно соблюдать указания местных органов власти, руководителей спасательных служб, командиров спасательных отрядов по мерам безопасности в районе стихийного бедствия. Рекомендуется находиться в безопасном месте, передвигаться только по проверенным маршрутам (ни в коем случае не наедине) и учитывать погодные условия. Не советуют выходить в горы из-за опасности схода лавин.

Читайте такжеМИД: 83 гражданина Украины в Непале не вышли на связьО пребывании граждан Украины в Непале, необходимости экстренной помощи или о других обстоятельствах, требующих немедленного реагирования, гражданам Украины надо сообщать посольству Украины в Индии по телефону +918826297218, на адрес электронной почты emb_in@mfa.gov.ua; почетному консульству Украины в Непале по телефону +977-1-441-6544, +977-1-441-6767, или на круглосуточную «горячую линию» МИД Украины: +38 (044) 238 16 57.

На выходных в Непале произошло два мощных землетрясения. Количество жертв уже превысило 3 тысячи, и постоянно растет, ибо, как предполагает власти, немало людей до сих пор остаются под завалами.