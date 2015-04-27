В сети появилось видео разрушительной лавины на Эвересте
В интернете опубликовано видео момента схода лавины на Эвересте, которая возникла из-за сильнейшего землетрясения в Непале.
На видео слышно, как мужчина говорит, что дрожит земля, потом начинается паника, и в кадре появляется огромное облако снега, которое накрывает людей. Завершается видео кадрами с тоннами глыб снега, которые накрыли базовый лагерь альпинистов.
Внимание! Видео содержит нецензурную лексику.
Напомним, в субботу в 11:56 по местному времени в Непале произошло разрушительное землетрясение магнитудой 7,9. За ним последовал ряд подземных толчков, самый мощный из которых магнитудой 6,6 был зарегистрирован в 12:30.
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По последним данным, число погибших в результате землетрясения составляет 3200 человек. Толчки ощущались также и в ряде районов Индии, в том числе, в столице и восточных и северо-восточных штатах.
Также землетрясение вызвало лавину, которая обрушилась на Эверест, похоронив часть базового лагеря альпинистов, готовившихся к восхождению возле основной трассы на вершину в разгар сезона ее покорения.