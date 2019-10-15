Впервые за почти 30 лет лауреатками Букеровской премии-2019 стали две писательницы (фото)
Впервые после 1992 года лауреатами Букеровской премии стали два автора — канадская писательница Маргарет Этвуд и британская писательница Бернардин Эваристо.
Об этом сообщили в пресс-службе премии, пишет Громадське.
Этвуд получила награду за роман «Завещания» — это продолжение антиутопии «Сказание служанки» 1985-го года. Действие новой книги разворачивается через 15 лет после событий, описанных в первой части. Рассказ ведут три героини.
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Для Этвуд это была шестая номинация. В 2000 году она стала лауреатом премии по роману «Слепой убийца».
Британская писательница, у которой нигерийский корни, Бернардин Эваристо получила награду за роман «Девушка, Женщина, Другое». Она стала первой темнокожей женщиной, получившей Букера.
В произведении речь идет о жизни 12 различных героев, преимущественно темнокожих женщин, живущих в Великобритании. Каждый раздел начинается с рисунка западноафриканского пиктографического символа, который иллюстрирует лучшую черту характера героев.
Нынешние победительницы разделят между собой денежный приз в размере 50 тыс. фунтов стерлингов.
В 2018 году премию впервые получила ирландская писательница Анна Бернс за «Молочник».
Впервые с 1992 года победителями Букеровской премии стали сразу два автора. В 1992 году правила премии изменили так, чтобы награду мог получить только один писатель или писательница.
Также все авторы короткого списка получат 2500 фунтов стерлингов и специальное издание своего произведения. Кроме Этвуд и Эваристо, за победу соревновались Салман Рушди с «Кихоттом», Люси Еллманн с «уткой, Ньюберипорт», Чигози Обиома с «Оркестром меньшинств» и Элиф Шафак с «10 минут 38 секунд в этом странном мире».
With Bernadine Evaristo, fellow shortlisted author, at @TheBookerPrizes evening in London . Girl, Woman, Other is her book. pic.twitter.com/b3hrAXtDuw— Margaret E. Atwood (@MargaretAtwood) October 14, 2019