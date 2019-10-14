В сети сообщили о смерти "повара Путина"

Смерть Пригожина связывают с авиакатастрофой АН-72 в Конго.

В сети появилась информация о гибели спонсора ЧВК "Вагнер" и по совместительству "повара Путина" Евгения Пригожина.

Он якобы погиб во время авиакатастрофы АН-72 в Конго 11 октября. Официально смерть Пригожина пока не подтверждалась.

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"Тем не менее, достоверно известно, что крушение судна произошло 11 октября, а разбившийся самолет принадлежал президенту ДР Конго и во время авиакатастрофы судном управлял его личный пилот", - говорится в сообщении Telegram-канала "Запретное мнение".

Кроме того, накануне у повара Путина была запланирована встреча с президентом африканской страны в Киншасе, куда и направлялся самолет, а сообщения о состоявшейся встрече так и не было.

"Ситуация прояснится в течение ближайших дней", - говорится в сообщении.

Ранее американский Минфин наложил новые ограничения на активы Евгения Пригожина, в частности на его яхты и самолеты.