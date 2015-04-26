СМИ: Президенту Непала пришлось переночевать в палатке из-за угрозы обрушения резиденции

Президент Непала Рам Баран Ядав провел ночь в палатке из-за угрозы обрушения официальной резиденции в случае повторных толчков.

Как передает Газета.ru, об этом сообщает India TV со ссылкой на источник в правительстве Непала.

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Отмечается, что на здании правительственной резиденции, которая была построена более 150 лет назад, после землетрясения появились трещины.

Резиденция премьер-министра также получила значительные повреждения.

Ранее сообщалось, что в Непале утром 26 апреля произошло новое землетрясение магнитудой 6,7.