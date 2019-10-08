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Хеллоуин под водой: в США дайверы вырезали тыквы на глубине 9 метров (видео)

14:23, 08 октября 2019
Мир
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Читайте такжеХэллоуин - 2018: лучшие места в мире, где стоит отпраздновать День всех святых (видео)Об этом говорится в сюжете ТСН.

Действо устроили на побережье штата Флорида. Участники с аквалангами и тыквами погрузились на глубину 9 метров.

Отмечается, что большинство из них вырезали морских существ – скатов, осьминога, медуз. Хотя, попадались и традиционные тыквы с вырезанными зубами и глазами.

Победила тыква с изображением двух рыб-мурен. Ее автора наградили поездкой на курорт для дайверов.

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