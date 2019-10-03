Washington Post: Трамп использовал вице-президента США для давления на Украину

В Белом доме хотели, чтобы американский вице-президент присутствовал на инаугурации Зеленского, но Трамп был против.

Президент США Дональд Трамп часто привлекал вице-президента Майка Пенса к давлению на лидера Украины, ища каналы вредной информации, которую можно было бы использовать против демократа Джо Байдена.

Трамп приказал Пенсу не посещать инаугурацию Владимира Зеленского в мае, хотя чиновники Белого дома добивались, чтобы такие планы были занесены в календарь вице-президента. Все это происходило как раз тогда, когда новый украинский лидер искал признания и поддержки в Вашингтоне.

Об этом Washington Post рассказали неназванные чиновники. Через несколько месяцев после того, президент США использовал Майка Пенса, чтобы сообщить Зеленскому о блокировании американской помощи и требовать более агрессивных действий в борьбе с коррупцией. Вместе с тем, после телефонного разговора Трампа с Зеленским 25 июля украинская сторона, вероятно, поняла, что эта борьба с коррупцией должна включать и расследование против бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера Байдена.

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Чиновники, приближенные к Пенсу, настаивают, что он ничего не знал о попытках Трампа давить на Зеленского, чтобы тот собрал грязь на демократа и его сына. Деятельность действующего вице-президента США произошла на фоне нескольких сигналов, которые указывали на тайную повестку дня Трампа. Среди них были неожиданный отзыв американского посла из Киева и видимая активность личного адвоката американского лидера Рудольфа Джулиани, который пытался влезть в американо-украинские отношения. Кроме того, в Белом доме подняли тревогу и до того, как появилось сообщение информатора о поведении Трампа.

Чиновники рассказали изданию, что высокопоставленные советники Пенса присутствовали во время телефонного разговора лидеров США и Украины 25 июля. Поэтому вице-президент должен был иметь доступ к стенограмме уже за считанные часы. Американские чиновники говорят, что Пенс в конце концов уехал первого сентября в Варшаву, где должен был встретиться с Зеленским. Но на то время он еще не прочитал весь текст разговора президентов. Хотя в Белом доме говорят, что американский вице-президент должен был получить эти записи еще 26 июля. Документ из пяти страниц должны были также включить в материалы брифинга для него перед поездкой в Варшаву. Однако, чиновники утверждают, что Пенс ничего не знал о тревоге в Белом доме. Хотя его советник по вопросам национальной безопасности генерал Кейт Келлогг пристально следил за ситуацией.

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Во время встречи с Зеленским Пенс подтвердил новости о заморозке сотен миллионов долларов военной помощи для армии Украины из-за обеспокоенности американской стороны отсутствием борьбы с коррупцией в Киеве. Он также повторил слова Трампа о том, что Евросоюз должен больше помогать Украине. Один из участников встречи вице-президента США с Зеленским сказал, что украинский президент был очень «расстроен». А другой участник описал разговор между ними как «откровенный», добавив, что Зеленский понял американское беспокойство.

На тот момент разговор президентов Украины и США уже состоялся. Поэтому украинский лидер хорошо знал о требованиях Трампа. Пенс не вспоминал Байдена или расследование против компании Burisma, на которую работал его сын. Однако, он говорил о борьбе с коррупцией. Зеленский мог воспринять это как «закодированное» напоминание об этих вопросах не зависимо от того, хотел ли вице-президент о них говорить.