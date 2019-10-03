"Колоссальная коррупция": Трамп назвал причины блокирования денежной помощи Украине

По словам американского лидера, до президента Зеленского в Украине был чрезвычайный уровень коррупции.

Президент США Дональд Трамп заявил, что заблокировал военную помощь Украине из-за высокого уровня коррупции, а также, чтобы заставить Европу больше помогать Киеву.

Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинисте в Белом доме.

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«В Украине до него (Владимира Зеленского – УНИАН) была колоссальная коррупция, больше, чем в любой другой стране мира. Фактически она считалась одной из самых коррумпированных стран в мире. Мне не хотелось давать деньги стране, которая настолько коррумпирована», – сказал Трамп.

Он отметил, что разблокировал помощь Украине только по личной просьбе американского сенатора-республиканца Роба Портмана от штата Огайо и других законодателей.

Трамп также отметил, что страны Европы должны помогать Украине больше, чем США. «Я ненавижу, когда (США) является единственной страной, которая дает деньги», - сказал Трамп.

Напомним, президент США Дональд Трамп попросил руководителя административно-бюджетного управления Мика Малвейни приостановить миллионные выплаты военной помощи Украине примерно за неделю до звонка президенту Владимиру Зеленскому 25 июля.

Вскоре представители Демократической партии США стали требовать от Белого дома предоставить документы о причинах задержки денежной помощи Украине.