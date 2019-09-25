СМИ США об импичменте Трампа: Наконец-то началось, но Украина притихла

Конгресс, наконец, может поквитаться со скандальным президентом, но демократам нужно помнить и о своих «скелетах в шкафу».

Кажется, началось. Оказалось, президент Дональд Трамп может слишком сильно достать своих коллег из Республиканской партии. Члены политической силы в Сенате начали спасать самих себя. Во вторник во время анонимного голосования они присоединились к своим коллегам демократам, поддержав призыв к президенту США прекратить скрывать информацию о разговоре с президентом Украины.

Об этом в редакционной статье сегодня пишет New York Times, добавляя, что такое единство республиканцев и демократов в требованиях большей прозрачности Белого дома – это редкое явление.

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«После месяцев или даже лет созерцания, как Трамп ведет себя, будто он не отвечает ни перед кем, много конгрессменов, кажется, почувствовали облегчение, что этому может настать конец. Теперь представителям обеих партий нужно действовать очень осторожно. Не часто ставки настолько высоки», - пишет издание.

Washington Post, комментируя решение демократов сделать шаг к импичменту президента США, отмечает, что у Демократической партии тоже есть свои скелеты в шкафу. А отношению политической силы к Украине тоже присущи «двойные стандарты».

«Мы еще не знаем наверняка, заморозил ли президент Трамп военную помощь для Украины, чтобы заставить украинского президента повторно открыть расследование против Хантера Байдена. Но если нас тревожит ненадлежащее отношение американских чиновников к Украине, тогда есть и другие, кто должен объясниться», - пишет издание.

Washington Post напоминает, что сенаторы-демократы Роберт Менендез, Ричард Дарбин и Патрик Лиги в мае написали письмо тогдашнему Генпрокурору Украины Юрию Луценко, выражая недовольство закрытием четырех расследований, которые, по их словам, были важными для расследования дела о вмешательстве России в американские выборы. Они намекнули, что на кон поставлена их поддержка передачи помощи США для Украины.

«Получается, что сенаторам-демократам можно поощрять Украину вести расследования против Трампа, а президенту подталкивать Украину расследовать дело против Хантера Байдена нельзя?» - говорится в статье.

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В свою очередь, Bloomberg обращает внимание на то, что скандал, из-за которого Дональда Трампа могут лишить должности, связан с телефонным разговором американского президента с украинским коллегой Владимиром Зеленским. И последний сейчас притих. Так получилось, что лидеры США и Украины сейчас оба в Нью-Йорке, где они принимают участие в заседании Генассамблеи ООН. При других обстоятельствах Зеленский хотел бы быть на виду. Но сейчас он скрывается от лишних взглядов. Выступая перед украинской диаспорой в понедельник, он отвергал все разговоры о Трампе и его сопернике от демократов Джо Байдене.

«Зеленский точно не хочет ссориться с администрацией Трампа. Но если он станет на его сторону в межпартийной битве перед выборами 2020 года, это может вылезти боком, если победит демократ. Его предшественник уже наступил на эти грабли, когда поддержал Хиллари Клинтон, а потом понял, что нужно строить отношения с Трампом», - напоминает издание.

Газета Wall Street Journal убеждена, что нынешний американский парламент войдет в историю как «Конгресс импичмента», который только и занимался тем, что вел расследования против избирательной команды Трампа, а теперь еще и против его президентства. С определенной точки зрения, по мнению издания, это было неизбежно. Большинство демократов и СМИ так и не смогли смириться, что Трамп – легитимный президент США.

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«Они не могут поверить, что 63 миллиона американцев проголосовали за него, а не за Хиллари Клинтон. Поэтому они по какой-то причине посвятили каждый день со времен избирательной ночи 2016 года тому, чтобы выгнать его с должности», - пишет издание.

Wall Street Journal напоминает о «баснях про заговор с Россией, которые оказались фальшивыми». Потом был скандал о препятствовании правосудию, когда Трамп уволил директора ФБР Джеймса Коми. Дальше говорили о выплате денег порнозвезде Сторми Дениалз. Однако, последний эпизод быстро закончился, потому что он слишком похож на то, как демократы оправдали секс-скандал Билла Клинтона.

Wall Street Journal считает, что просьба Трампа к Зеленскому открыть расследование против Байдена была необдуманной. Так случилось, что действующий американский президент не разделяет политические дела от личных. Ни один президент не должен просить иностранцев открывать расследование против политических оппонентов дома. Но плохо обдуманная просьба – это не преступление.