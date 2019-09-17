Сегодня откроется 74-я сессия Генеральной ассамблеи ООН
11:37, 17 сентября 2019Мир
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Президент Украины Владимир Зеленский 23 сентября посетит США для участия в Генассамблее ООН.
Председательствовать на 74-й сессии будет представитель Нигерии Тиджани Мухаммад Банде / фото un.org
Сегодня в Нью-Йорке открывается 74-я сессия Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций.
Об этом говорится в сообщении на сайте Генассамблеи ООН.
"74-я сессия Генеральной ассамблеи открывается во вторник, 17 сентября, в 15:00 по времени в Нью-Йорке (в 22:00 по Киеву)", - говорится в сообщении.
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Председательствовать на 74-й сессии будет представитель Нигерии Тиджани Мухаммад Банде.
Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский 23 сентября посетит США для участия в Генассамблее ООН.
Вчера, 16 сентября, Генассамблея ООН включила пункт о ситуации на оккупированных украинских территориях в повестку дня пленарной недели на уровне глав государств и правительств, которая начнется 23 сентября.
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