Молдова снова не пустила российских журналистов в Приднестровье

Молдова отказала во въезде съемочной группе российского телеканала "ТВ Центр".

Об этом сообщается на сайте телеканала.

Съемочная группа направлялась на территорию непризнанной Приднестровской республики.

Российские журналисты направлялись в Тирасполь "для подготовки репортажа о жизни республики".

Проблемы с пересечением границы возникли при прохождении паспортного контроля в аэропорту Кишинева.

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"В какой-то момент к съемочной группе подошел дополнительный офицер молдавской погранслужбы, который начал интересоваться целью поездки. После этого задержали оператора "ТВ Центра"", - говорится в сообщении на сайте.

По словам самих журналистов, оператора полностью досмотрели, нашли пропуск ТВЦ и заявили, что он должен быть выслан обратно, а спустя какое-то время сообщили, что и корреспонденту отказано во въезде из-за отсутствия подтверждающих документов.

После этого молдавские пограничники предложили российским журналистам либо ждать 12 часов для обмена обратного билета в Россию, либо приобрести новый билет.

Как сообщал УНИАН, ранее на территорию Молдовы не пустили журналистов российского телеканала "Звезда".