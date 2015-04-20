Грузия оплатит похороны добровольца, погибшего на Донбассе

Государство возьмет на себя все расходы, связанные с похоронами грузинского добровольца Георгия Джанелидзе, который погиб в боях у села Широкино (Донецкая область, Украина), заявил министр обороны Грузии Миндия Джанелидзе журналистам.

Об этом сообщает «Новости-Грузия».

"Я хочу выразить глубокое сожаление в связи с гибелью гражданина Грузии в Украине и выразить соболезнования семье погибшего. Государство возьмет на себя расходы по перевозке тела. Мы попытаемся сделать все, чтобы всячески облегчить трагедию семьи", - заявил Джанелидзе.

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Тело Георгия Джанелидзе уже удалось вывести из зоны активных боевых действий и доставить в Днепропетровск. По словам министра обороны Грузии, тело грузинского добровольца будет доставлено на родину до конца недели.

По данным советника заместителя министра обороны Украины Василия Будика, Георгий Джанелидзе служил в полку "Азов" в качестве добровольца из Грузии. Он был убит во время боя, продолжавшегося в течение нескольких часов, под селом Широкино 18 апреля.

Как сообщал УНИАН со ссылкой на пресс-службу полка «Азов», 18 апреля бойцы полка «Азов» с инструктором Георгием Джанелидзе осуществляли работу по разминированию жилого массива поселка Широкино. Во время обстрела смертельное ранение получил Георгий Джанелидзе. Из-за плотного огня террористов его тело не смогли забрать с поля боя. «Враг открывал огонь при каждой попытке забрать тело нашего собрата. Под прикрытием пулеметов террористы заминировали его тело», - сообщили в пресс-службе. Лишь утром при содействии миссии ОБСЕ бойцам «Азова» удалось вывезти тело Георгия Джанелидзе с поля боя.

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Георгию Джанелидзе был 41 год. Он приехал помочь братскому украинскому народу в его борьбе еще зимой. Учил новичков, передавал опыт, полученный в российско-грузинской войне 2008 года. Георгий Джанелидзе погиб в бою за Украину, которую называл второй Родиной, отметили в пресс-службе. У него остались жена и трое детей.