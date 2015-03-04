В 2014 году торговые корабли спасли 40 тысяч мигрантов

Как отметили в палате, правительства стран ЕС в основном полагаются на торговые суда, экипажам которых зачастую приходится спасать нелегальных мигрантов, передает Би-би-си. Всего за 2014 год торговые суда спасли около 40 тыс. нелегальных мигрантов.

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Делегация Международной палаты судоходства встречается сегодня в Лондоне с представителями ООН.

Ее представители настаивают на срочном пересмотре существующей практики по оказанию помощи терпящим бедствие судам с мигрантами и требуют выделить дополнительные средства и силы для оказания помощи мигрантам.