В 2014 году торговые корабли спасли 40 тысяч мигрантов
19:37, 04 марта 2015Мир
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Международная палата судоходства заявила, что ситуация с мигрантами из Ближнего Востока и Африки, которые пытаются по морю перебраться в Европу, вышла из-под контроля.
REUTERS
Как отметили в палате, правительства стран ЕС в основном полагаются на торговые суда, экипажам которых зачастую приходится спасать нелегальных мигрантов, передает Би-би-си. Всего за 2014 год торговые суда спасли около 40 тыс. нелегальных мигрантов.
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Делегация Международной палаты судоходства встречается сегодня в Лондоне с представителями ООН.
Ее представители настаивают на срочном пересмотре существующей практики по оказанию помощи терпящим бедствие судам с мигрантами и требуют выделить дополнительные средства и силы для оказания помощи мигрантам.
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