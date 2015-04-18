Путин: Израиль может поставить оружие Украине в ответ на поставку РФ ракет Ирану

Об этом заявил президент России Владимир Путин, добавив, что считает это контрпродуктивным. "Это выбор, выбор израильского руководства, они вправе делать то, что считают целесообразным. Думаю, что это контрпродуктивно. Если речь идет о летальном оружии. Потому что это только приведет к дополнительному витку противостояния. К увеличению человеческих жертв, а результат будет тот же самый", - сказал Владимир Путин, комментируя высказывания со стороны Израиля о возможных поставках оружия Украине в ответ на поставки С-300 Ирану.

Читайте такжеСМИ: Израиль может предоставить Украине беспилотникиПри этом он очередной раз заявил, что поставки С-300 носят "оборонительный" характер и «никак не подрывает обороноспособность Израиля».

Как сообщал УНИАН, 16 апреля Путин заявил, что поставки Россией зенитно-ракетных комплексов С-300 в Иран в связи с событиями в Йемене "являются сдерживающим фактором".