В Греции судят членов праворадикальной партии "Золотой рассвет"

В Греции начался судебный процесс по делу руководителей праворадикальной партии "Золотой рассвет". И уже через несколько часов после начала слушаний в понедельник, 20 апреля, заседание пришлось перенести на 7 мая.

У одного из подсудимых не оказалось адвоката, сообщает информагентство dpa со ссылкой на греческое государственное телевидение NERIT, передает DW.

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Подсудимому должны предоставить защитника, которому понадобится время, чтобы ознакомиться с делом. Кроме того, из 69 подсудимых на заседании присутствовали лишь около 40, сообщает AFP. Не пришел лидер партии Николаос Михалолиакос и немало депутатов и партийных функционеров.

Главное обвинение, которое выдвинули праворадикалам, - организация преступной группировки. А также нанесение телесных повреждений из расистских соображений, нелегальное владение оружием и прочее. Некоторым из обвиняемых грозит до 20 лет лишения свободы.