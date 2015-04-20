ПАСЕ не будет рассматривать вопрос пересмотра санкций против делегации РФ

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом она сообщила сегодня в Страсбурге.

Брассер напомнила, что на зимней сессии этого года российская делегация решила приостановить свою работу в Ассамблее. "Я искренне сожалею в связи с этим решением. В этой связи и учитывая тот факт, что не было никакого прогресса со стороны российской власти в вопросах, которые были затронуты в наших резолюциях, Бюро Ассамблеи поддержало сегодня утром предложение Мониторингового комитета снять с повестки дня вопрос о пересмотре санкций в отношении российской делегации", - сказала она.

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По словам Брассер, ПАСЕ вернется к этому вопросу при изучении проекта повестки дня третьей части сессии (июнь).

Президент ПАСЕ подчеркнула, что ее позиция по поводу отношений с российской делегацией остается неизменной. "Мы должны иметь серьезную и содержательную беседу для того, чтобы вместе посмотреть на разрешение конфликта. Аннексия Крыма и нарушение украинской территориальной целостности неприемлемы. В нашей системе ценностей границы не могут быть изменены в одностороннем порядке или силой", - заявила она.

Брассер вновь призвала российские власти освободить украинскую летчицу, члена украинской делегации в ПАСЕ Надежду Савченко. "Нашей коллеге, Надежде Савченко, члену украинской делегации, которая сейчас находится в тюрьме в России, также должна быть предоставлена возможность участвовать в работе Ассамблеи. И мы сожалеем, что ей снова запретили приехать в Страсбург из-за того, что она в тюрьме. Ее состояние здоровья также является причиной для очень серьезного беспокойства. Я призываю российские власти освободить ее, включая также гуманитарный аспект и в соответствии с Минскими договоренностями-2", - сказала президент ПАСЕ.

Как сообщалось, в апреле 2014 года из-за аннексии Крыма и поддержки боевиков на Донбассе российская делегация в ПАСЕ была лишена права голоса, права принимать участие в заседаниях уставных органов и мониторинговой деятельности Ассамблеи.

В январе этого года Парламентская ассамблея Совета Европы продлила санкции против России до апреля 2015 года.

Предполагалось, что решение о полномочиях делегации РФ в ПАСЕ могут быть пересмотрены в апреле в зависимости от того, как Россия будет выполнять требования Ассамблеи, в частности по вопросу освобождения Надежды Савченко.

Сегодня, 20 апреля, адвокат Савченко Николай Полозов сообщил, что в Парламентской ассамблее Совета Европы решили перенести на июнь обсуждение вопроса о возможном возвращении права голоса российской делегации для участия в заседаниях Ассамблеи.

«Сейчас в ПАСЕ обсуждение возвращения голоса российской делегации решили перенести на июнь», - сообщил Полозов.