В Финляндии на выборах в парламент победила оппозиционная партия "Центр"

Как сообщает Зеркало недели со ссылкой на Yle, второе место заняла партия "Истинные финны" - 17,6% голосов (38 парламентских мест). На третьем месте находится Национальная коалиционная партия (ее главой является действующий премьер-министр Финляндии Александр Стубб), которой достается 37 мест в парламенте.

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В свою очередь, социал-демократическая партия Финляндии завоевала четвертое место, и ей достается 34 парламентских места. "Зеленые" Финляндии получили 15 мест, "Левые" - 12 мест.

Как сообщал УНИАН, в Финляндии в воскресенье, 19 апреля, прошли выборы однопалатного парламента (едускунту), во время которых на четырехлетний срок избраны 200 депутатов.