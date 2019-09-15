В Нью-Йорке задержали 76 протестующих у магазина Microsoft

Участники протеста потребовали от Microsoft запретить Службе иммиграционного и таможенного контроля США пользоваться программным обеспечением компании.

Полиция Нью-Йорка задержала у магазина корпорации Microsoft за блокировку движения на Манхэттене 76 протестующих, включая 50 женщин.

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Об этом сообщает РБК со ссылкой на телеканал CNN.

Демонстранты движения Close the Camps устроили сидячую забастовку в магазине Microsoft на Пятой авеню. Участники протеста потребовали от Microsoft запретить Службе иммиграционного и таможенного контроля США пользоваться программным обеспечением компании.

Кроме того, протестующие выступили за полное закрытие лагерей с нелегальными иммигрантами, в том числе из Латинской Америки. В видеороликах, размещенных в Twitter, перед магазином Microsoft можно увидеть протестующих с плакатами: «Это цена бизнеса со Службой иммиграционного и таможенного контроля».

«Мы благодарны полиции Нью-Йорка за помощь с разгоном протестующих. Мы закрыли магазин до конца дня и с нетерпением ждем возможности открыть наши двери снова», — заявил представитель Microsoft.

«Microsoft — это компания иммигрантов в стране иммигрантов», — говорится в заявлении президента Microsoft Брэда Смита. По его словам, Microsoft является «чем-то вроде Организации Объединенных Наций в области программного обеспечения».