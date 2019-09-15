цей матеріал доступний українською

В Нью-Йорке задержали 76 протестующих у магазина Microsoft

12:33, 15 сентября 2019
Мир
278 0
Иллюстрация REUTERS

Читайте такжеMicrosoft собирала записи общения пользователей со своими сервисами

Об этом сообщает РБК со ссылкой на телеканал CNN.

Демонстранты движения Close the Camps устроили сидячую забастовку в магазине Microsoft на Пятой авеню. Участники протеста потребовали от Microsoft запретить Службе иммиграционного и таможенного контроля США пользоваться программным обеспечением компании.  

Кроме того, протестующие выступили за полное закрытие лагерей с нелегальными иммигрантами, в том числе из Латинской Америки. В видеороликах, размещенных в Twitter, перед магазином Microsoft можно увидеть протестующих с плакатами: «Это цена бизнеса со Службой иммиграционного и таможенного контроля».

«Мы благодарны полиции Нью-Йорка за помощь с разгоном протестующих. Мы закрыли магазин до конца дня и с нетерпением ждем возможности открыть наши двери снова», — заявил представитель Microsoft.  

«Microsoft — это компания иммигрантов в стране иммигрантов», — говорится в заявлении президента Microsoft Брэда Смита. По его словам, Microsoft является «чем-то вроде Организации Объединенных Наций в области программного обеспечения».   

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Microsoft#Нью-Йорк#протесты