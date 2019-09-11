Во Флориде мужчина устроил кровавую резню

Нападение произошло на территории компании-поставщика строительных материалов Dyke Industries.

По меньшей мере шесть человек с ножевыми ранениями поступили в среду, 11 сентября, в больницу города Таллахасси во Флориде.

Об этом сообщает NBC.

Читайте такжеВ США 14-летний подросток расстрелял пятерых членов своей семьи

"Медики проводят осмотр пострадавших", - сказали телекомпании в больнице.

Управление городской полиции сообщило в Twitter, что сотрудники полиции выехали на место преступления около 08:37 по местному времени (15:37 по Киеву).

"По прибытии полицейские обнаружили множество раненых, которым была предоставлена медицинская помощь", - говорится в сообщении полиции.

Следственные мероприятия поручены отделу насильственных преступлений.

По данным CNN, нападение произошло на территории компании-поставщика строительных материалов Dyke Industries.

Полиция Таллахасси заявила, что подозреваемый взят под стражу. Неясно, является ли он сотрудником компании.

Состояние подозреваемого и раненых пока неизвестно. О мотивах преступника также ничего не сообщается.

Как сообщал УНИАН, в американском штате Техас мужчина открыл беспорядочную стрельбу на улице, убив семерых человек. В ходе перестрелки полиция ликвидировала нападавшего. Как оказалось, ранее он уже попадал в поле зрения полиции.