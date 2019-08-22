New York Times: Адвокат Трампа снова пытается давить на Украину

Джулиани добивается, чтобы Киев завел расследования, которые политически выгодны его клиенту.

Через несколько месяцев после отмены поездки в Украину на фоне обвинений в смешении партийной политики с дипломатией США, личный адвокат Дональда Трампа Рудольф Джулиани возобновил свое давление на украинское правительство, требуя открыть расследование против политических оппонентов его босса. На протяжении последних нескольких недель он проводил телефонные разговоры и даже лично встречался в Мадриде с представителем нового президента Украины, поощряя его администрацию начать два расследования, которые интересуют Трампа.

Об этом пишет New York Times. Первое из них – украинские чиновники пытались навредить его кампании в 2016 году. А второе – было ли что-то неприемлемое в дипломатических усилиях бывшего вице-президента Джозефа Байдена, а также в работе его сына на украинскую газовую компанию.

Читайте такжеЛуценко и Шокин подсказали Трампу, как "утопит" главного конкурента на выборах в США - BuzzFeed

Джулиани настаивает, что он действовал «как частное лицо». При этом, по его словам, Госдепартамент все знал и оказывал помощь. Однако, он ничего не сказал о том, одобрял ли Трамп или вообще знал о поведении своего адвоката. New York Times пишет, что во всяком случае это был еще один эпизод того, как Джулиани, пользуясь своим статусом личного адвоката Трампа, пытается повлиять на дела других стран, чтобы помочь политически своему клиенту.

Его предыдущие попытки надавить на Украину вызвали шквал осуждения со стороны демократов. В прошлом месяце его украинское контактное лицо посетило Вашингтон. Во время встречи помощник главы демократического большинства в Палате представителей Стени Хойера посоветовал украинцу не работать с Джулиани. Об этом изданию сообщили информированные о встрече источники.

Ситуация в Вашингтоне – это первое и потенциально важное испытание для президента Владимира Зеленского и его молодого правительства. Отношения с США очень важны для Украины. Ее армия была усилена американской военной помощью. В частности, американские солдаты тренируют украинских коллег. И в Киеве хотят, чтобы эта подготовка продолжалась. Зеленский также добивается большей дипломатической поддержки со стороны США на мирных переговорах. То, как украинский президент поступит с запросами из Вашингтона относительно двух политически мотивированных расследований, определит, он разочарует Трампа и его республиканских сторонников или демократов включительно с союзниками Байдена. Последний сейчас среди лидеров на роль кандидата в президенты США от Демократической партии.

Читайте такжеFox News: Автор статьи о «темных делах» Байдена в Украине стала пресс-секретарем Зеленского

Поведение Джулиани ухудшает двусторонние отношения, — сказали New York Times два чиновника американского правительства на условиях анонимности. Они обвинили адвоката президента США в том, что его усилия затрудняют работу над организацией визита Зеленского в Белый дом. В частности, Джулиани пытается выставить все так, чтобы сложилось впечатление, будто правительство в Киеве поддерживает расследование против политических оппонентов Трампа.

Президенты США и Украины провели телефонный разговор. Но пока что они не виделись лично. Это может произойти в следующем месяце или в кулуарах ООН в Нью-Йорке, или когда Трамп поедет в Польшу для участия в церемонии, посвященной началу Второй мировой войны. Но украинская сторона воспринимает встречу в Белом доме как символическую демонстрацию поддержки на фоне агрессии со стороны России.

В интервью на этой неделе Джулиани утверждал, что лишь пытается помочь Украине продвинуться вперед в искоренении коррупции в правительственных структурах, в частности в прокуратуре. Но он не опроверг и предположение, что его поведение осложняет отношения между Вашингтоном и Киевом.

Читайте такжеFox News: Адвокат Трампа считает, что сын Байдена вывез из Украины «миллионы долларов»

«Я не могу реально оценить, мое вмешательство что-то ухудшает или улучшает. Я не вижу, как продвижение расследований двух вероятных преступлений создает любое другое давление кроме требования поступить правильно», - сказал он.

Джулиани признал, что «настоятельно призвал» союзника Зеленского Андрея Ермака «просто провести расследование этих чертовых вещей». Адвокат Трампа также признал, что поставил Зеленского в сложное положение.

«Когда принимаешь такое решение, то кого-то обязательно оскорбишь. Поэтому наверное надо просто сделать правильный выбор, да?», - сказал он.

Также Джулиани добавил, что после контактов с Ермаком остался «достаточно уверенным, что они проведут расследование». В интервью в прошлом месяце Ермак сказал, что обсуждал с адвокатом Трампа как возможность встречи президентов США и Украины, так и расследования. Но он подчеркнул, что не обсуждал с ним связь между этими двумя темами.

Также он рассказал, что заверил Джулиани в желании Киева проводить честные расследования всех возможных преступлений. Но все решения будут приняты только тогда, когда украинский парламент назначит нового Генерального прокурора. А это произойдет не ранее, чем в следующем месяце.