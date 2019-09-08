ЕС не намерен пересматривать дату Brexit - МИД Франции

По словам главы МИД Франции, Евросоюз не будет делать это каждые три месяца.

Европейский Союз не согласится отсрочить дату выхода Великобритании из блока, как того требует парламент страны.

Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, сообщает Reuters.

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По словам главы МИД Франции, Евросоюз после 31 октября не будет продлевать Великобритании срок для переговоров относительно ее выхода из блока.

"Мы не собираемся делать это (продолжать) каждые три месяца", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Палата лордов британского парламента 6 сентября поддержала законопроект, который запрещает выход страны из Евросоюза без соглашения с Брюсселем. 4 сентября этот законопроект уже приняли депутаты Палаты общин.

Он предусматривает перенос срока Brexit на 31 января 2020 года, если договоренности с ЕС не удастся достичь до 19 октября. Ожидается, что королева Великобритании Елизавета II подпишет документ 9 сентября.