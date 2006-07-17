Европейские эксперты предсказали вступление Украины в ЕС

Группа европейских экспертов под руководством депутата Европейского парламента Марека СИВЕЦА прогнозирует вступление Украины в Европейский Союз при благоприятных условиях в 2020 году, сообщает Радио Свобода.

В докладе эксперты заявляют, что при благоприятном развитии ситуации с 2008 года будет действовать договор между Украиной и ЕС об ассоциированном членстве.

При этом эксперты отмечают, что Украина не должна спешить подавать заявку на членство в ЕС, потому что преждевременная подача такой заявки, хотя и подтвердит европейский выбор Украины, но может быть немедленно отклонена.

«Очевидно, что Украина не будет готова стать кандидатом на членство в ЕС в ближайшие несколько лет, а ЕС в ближайшие 10 лет также не будет готово рассматривать возможность своего дальнейшего расширения», - говорится в докладе.

Эксперты считают, что в 2010-2011 годах Украина должна подготовить проект стратегии вступления в ЕС, где она изложит важнейшие реформы, которые ей необходимо осуществить, чтобы стать сначала кандидатом, а затем членом ЕС.

«Подача заявки Украины в ЕС может быть спланирована на вторую половину 2011 года во время председательства Польши в Совете ЕС», говорится в докладе.

После этого Еврокомиссия должна подать свое заключение относительно заявки Украины на членство. В случае положительного заключения начало переговоров о вступлении может быть запланировано на 2014 год. Украина может ожидать завершения переговоров в 2019-2020 гг.

Эксперты отмечают, что договор о вступлении в ЕС может быть подписан ориентировочно в июле 2019 года.

«Принимая во внимание ратификацию договора, членство Украины в ЕС произойдет в течение 2020 года», - говорится в докладе.

На презентации доклада М.СИВЕЦ отметил, что такое развитие событий станет возможным, если Украина все будет делать правильно и если не будет препятствий со стороны Евросоюза.

Ранее Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО прогнозировал вступление Украины в ЕС до 2016 года.