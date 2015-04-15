В Хиросиме едва не разбился "Аэробус" с 81 пассажиром
04:06, 15 апреля 2015Мир
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Десятки людей на борту Аэробуса А320 получили ранения, когда самолет пытался сесть в аэропорту Хиросимы.
В Хиросиме едва не разбился "Аэробус" с 81 человеком / ТСН
Лайнер, выполнявший рейс из Сеула, зацепил посадочную полосу и выкатился за ее пределы, сообщает ТСН.
На борту был 81 человек - пассажиры и экипаж. Эвакуировать их пришлось с помощью надувного трапа.
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Потерпевшие, к счастью, получили незначительные травмы.
Что именно привело к ЧП - пока не известно.
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