В Хиросиме едва не разбился "Аэробус" с 81 пассажиром

04:06, 15 апреля 2015
Мир
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Десятки людей на борту Аэробуса А320 получили ранения, когда самолет пытался сесть в аэропорту Хиросимы.

ТСН

Лайнер, выполнявший рейс из Сеула, зацепил посадочную полосу и выкатился за ее пределы, сообщает ТСН.

На борту был 81 человек - пассажиры и экипаж. Эвакуировать их пришлось с помощью надувного трапа.

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Потерпевшие, к счастью, получили незначительные травмы.

Что именно привело к ЧП - пока не известно.

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