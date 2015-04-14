Ущерб от масштабных пожаров в Хакасии оценили в более 137 миллионов долларов

Об этом сообщает ТАСС.

"Окончательная цифра станет известна после завершения обследования пострадавших в огне территорий", - сообщили в правительстве республики.

"По данным органов местного самоуправления, различную степень повреждения получили 1328 частных жилых домов на территории 33 населенных пунктов в шести районах республики. По предварительным данным, остались без крова 4694 человека", - сказали в республиканском правительстве.

Читайте такжеУничтоженные села Хакасии: в сети появилось видео последствий масштабных пожаров на юге Сибири

Ранее сообщалось, что государственная лесная служба региона сообщила, что площадь лесных пожаров в Забайкальском крае за сутки выросла в восемь раз — до 24 тысячи гектаров.