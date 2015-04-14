СМИ: Израиль может предоставить Украине беспилотники

Об этом сообщает израильский новостной портал NRG, ссылаясь на оценку неназванных источников в израильской оборонной сфере, передает DW.DE.

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В свете последнего решения Москвы, в Иерусалиме тоже могут пересмотреть негласное решение воздержаться от вооружения Украины и Грузии. В свое время Грузия приобрела у Израиля БПЛА, которые доказали свою эффективность во время войны с Россией летом 2008 года.

В прошлом году договариваться о приобретении израильских беспилотников производства компании Aeronautіcs Defense Systems приезжала делегация украинского оборонного ведомства. По данным 2 канала израильского телевидения, тогда МИД Израиля заблокировал это решение. Хотя министерство обороны дало начальное согласие на продажу Киеву современных БПЛА.

Отказ в продаже товаров военного назначения Украине, по информации журналистов, был вызван нежеланием раздражать Москву, которая угрожала продажей вооружений Ирану и Сирии.

МИД Израиля на то время возглавлял Авигдор Либерман.С начала конфликта в Украине он придерживался нейтральной позиции. Сейчас, как пишет NRG, в Израиле могут дать "зеленый свет" на экспорт современных вооружений Киеву.