Израиль готов стать посредником в решении конфликта между Украиной и РФ

Об этом заявил министр иностранных дел Израиля Авигдор Либерман, передают РИА Новости. Он также выразил готовность содействовать нормализации отношений между странами, отметив, что нейтралитет, которого придерживается его страна, является "хорошей основой для посреднических усилий. Мы не раз заявляли о готовности их приложить, и речь идет не только о словах", - сказал Авигдор Либерман.

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"Для нас это не чужая беда. Если бы кто-то пару лет назад сказал мне, что Украина и Россия станут врагами, я бы посоветовал ему обратиться к врачу. Но реальность преподносит и такие сюрпризы", - отметил израильский министр.