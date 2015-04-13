Лавров: У комплексов С-300 "исключительно оборонительный характер"

Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя отмену эмбарго на поставки С-300 из России в Иран, указ о чем подписал 13 апреля президент РФ Владимир Путин, сообщает Украинская правда.

"На данном этапе необходимость в такого рода эмбарго полностью отпала. Отмечу, что С-300 – зенитно-ракетный комплекс, который имеет исключительно оборонительный характер, не приспособлен для целей нападения и не поставит под угрозу безопасность какого-либо государства региона, включая, конечно, Израил", - заявил Лавров.

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По его словам, для Ирана, "принимая во внимание очень напряженную ситуацию в окружающем его регионе", современные системы противовоздушной обороны очень важны.

Также, по словам Лаврова, Россия учитывате коммерческие аспекты: "В результате приостановки контракта Россия не получила крупные средства, которые нам причитались. Не видим больше необходимости это делать".

Как известно, 13 апреля Россия отменила запрет на поставки зенитно-ракетных комплексов С-300 в Иран.