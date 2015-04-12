В Казахстане провели акцию против георгиевских лент
Группа гражданских активистов подала письмо на имя акима (глава исполянительной власти - ред.) города Алматы Ахметжана Есимова с просьбой не раздавать в школах георгиевские ленточки.
Письмо группы активистов во главе с Галымом Агелеуовым подано в канцелярию акима города Алматы, пишет казахстанская служба Радио Свобода.
В письме, которое подписали 20 человек, активисты просят прекратить раздачу в школах накануне Дня Победы 9 мая георгиевских ленточек — военной символики Российской империи и Советского Союза.
Читайте такжеВ Госдуме предлагают ввести уголовную ответственность за осквернение георгиевской лентыПо заявлению активистки Ботагоз Зарыкханкызы, ношение черно-желтой ленты в Казахстане неуместно, так как она выдавалась «за особый вклад в дело колонизации во времена царской России», а также использовалась пророссийскими сепаратистами на востоке Украины.
«Вместо этого жителям Казахстана следует раздавать голубые ленточки, созвучные флагу Казахстана», — заявила активистка.