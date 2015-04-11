Госдума РФ увеличила дефицит бюджета

Как сообщает DW, документ предусматривает в 2015 году дефицит бюджета в размере 2,675 триллиона рублей или 3,7% ВВП.

За соответствующие поправки проголосовали 255 депутатов, против – 147.

Отмечается, что ранее дефицит бюджета ожидался на уровне 0,6% процента.

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Согласно внесенным поправкам, доходы федерального бюджета России в текущем году сократятся почти на 17%, или на 2,54 трлн рублей до 12,54 трлн рублей, расходы - на 2%, или на 0,298 трлн до 15,215 трлн рублей.

При этом дефицит бюджета планируется покрыть за счет средств Резервного фонда.