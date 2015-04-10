Die Zeit: Без необходимости в плохой компании

Об этом пишет Михаэль Туманн в своей статье «Без необходимости в плохой компании», опубликованной на сайте немецкой газеты Die Zeit.

Алексис Ципрас не продался в Москве. Но он и не получил ничего хоть немного стоящего. Президент Путин не обещал никакой финансовой помощи или скидки на природный газ. Этот двухдневный визит премьер-министра Греции в Москву должен был стать частью внешнеполитической инициативы правительства в Афинах, чтобы заполучить поддержку ЕС для страны.

Поездка Ципраса в Россию имела рациональный и эмоциональный аспект: во-первых, речь шла об интересах и, во-вторых, о символизме. Первый хорошо понятен Европе. Второй в данный момент может вызывать опасения.

Сейчас интересы Греции совершенно ясны. Стране не нужен рублевый кредит, потому что он не поможет Афинам в их хроническом бюджетном кризисе. И ради Эллады Путин вряд ли полезет в резко сокращающиеся валютные резервы. Но греки надеялись на помощь россиян там, где это возможно. Например, пищевые санкции, которыми Путин наказал средний класс России и европейских фермеров за то, что в 2014 году ЕС ввел санкции против России. В Греции это ударило по фермерам, которые выращивают клубнику и персики. Ципрасу не удалось договориться о чем-то конкретном, только лишь о перспективе определенных льгот. С другой стороны, есть высокие цены на газ, на которые греки согласились много лет назад. Россияне готовы были выслушать гостей, но не сказали ничего определенного.

Вместо этого, Путин в красках описывал Ципрасу перспективу того, что Греция могла бы стать энергетическим центром. Кстати: это же Путин говорил всем туркам, венграм, сербам и австрийцам, которые к нему приезжали. Так что теперь и Ципрас считает, что большой трубопровод «Турецкий поток» будет проложен в Европу через Грецию. Только это расходится с обещаниями Путина другим странам. Да, и Россия, как было сказано, хочет инвестировать в греческую энергетическую отрасль. Только вот где погрязшие в долгах российские энергетические компании должны взять на это деньги, знает только Путин. Хотя, возможно, он тоже не знает.

За два дня Ципрас не получил ничего, о чем можно было бы сказать: здесь упорно отстаивались интересы Греции. Поэтому еще меньше понятны существенные авансы самого грека – в символической валюте.

Ципрас упивался воспоминаниями об общем прошлом 1000 лет назад, и о «братских отношениях», в связи с чем он обратился к российско-советской терминологии. Он напомнил о православной связи и совместной борьбе против фашистской Германии во Второй мировой войне. И назвал санкции ЕС против России «дорогой в никуда», предупредил Брюссель, что он будет участвовать в обсуждении. В Москве он использовал термин «экономическая война» против России, который изначально был заимствован из российской пропаганды. К чему эти попытки втереться в доверие?

У Ципраса нет необходимости в плохой компании. Потому что в Европе сейчас растет группа поклонников Путина, которые выступают против Европы, Брюсселя, Вашингтона, Берлина, и громко критикуют все, что не нравится Путину. Они говорят примерно так, как Ципрас в Москве, и делают все возможное, чтобы как можно больше навредить ЕС. К ним принадлежат президент Чехии Милош Земан и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. В грязной оппозиции крупным европейским странам ожидают и другие почитатели Путина: во Франции – Национальный фронт, в Германии – AFD (Альтернатива для Германии).

На самом деле Ципрасу не место в этой галерее. В своей левой партии «СИРИЗА» он не принадлежит к радикалам. Но он в коалиции с радикальным правым министром обороны Камменосом. Тот набрасывался на Германию при каждом удобном случае, в то время как радикальный левый министр энергетики Лафазанис в Москве выступал против Вашингтона.

Если Ципрас действительно так ценит ЕС и евро, как он заявлял две недели назад во время своего визита в Берлин, то он должен защищать ЕС и извне. В Москве он с этим важным испытанием не справился.