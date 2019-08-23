На концерте в Алжире из-за давки погибли пять человек (видео)

Несмотря на трагедию, рэпер Soolking продолжил выступать.

В Алжире на концерте популярного рэпера Soolking случилась давка, в результате которой погибли пять человек.

Об этом сообщает Tout sur l'Algérie.

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Инцидент произошел вечером в четверг, 22 августа, на стадионе в столице страны.

Давка возникла на одном из входов внутрь комплекса. Жертвами ЧП стали два молодых человека и три девушки. Еще 21 человек пострадал, их жизни находятся вне опасности.

Несмотря на инцидент, Soolking продолжил выступать, концерт транслировался в прямом эфире.

#Algerie On déplore 5 morts au concert de #Soolking et plus de 20 blessés en raison d'une violente bousculade à l'extérieur du stade qui se serait produite car des fans munis de leur ticket n'auraient pas pu accéder au concert#Alger#Algiers#Algeriapic.twitter.com/WGft0R0byu — Rebecca Rambar (@RebeccaRambar) August 22, 2019

Как сообщал УНИАН, на Днепропетровщине во время проведения фестиваля Kozak FEST в результате непогоды один человек погиб, еще два травмированы.