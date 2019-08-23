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На концерте в Алжире из-за давки погибли пять человек (видео)

09:08, 23 августа 2019
Мир
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Давка возникла на одном из входов внутрь комплекса / фото: Observ'Algérie

Об этом сообщает Tout sur l'Algérie.

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Инцидент произошел вечером в четверг, 22 августа, на стадионе в столице страны.

Давка возникла на одном из входов внутрь комплекса. Жертвами ЧП стали два молодых человека и три девушки. Еще 21 человек пострадал, их жизни находятся вне опасности.

Несмотря на инцидент, Soolking продолжил выступать, концерт транслировался в прямом эфире.

Как сообщал УНИАН, на Днепропетровщине во время проведения фестиваля Kozak FEST в результате непогоды один человек погиб, еще два травмированы.

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Теги: #концерт#Алжир#давка