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Трамп обвинил в "нелояльности" евреев в США, голосующих за демократов

08:15, 22 августа 2019
Мир
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Дональд Трамп / REUTERS

Как пишет Голос Америки, на президентских выборах американские евреи десятилетиями голосовали преимущественно за кандидатов от Демократической партии, а не за их соперников-республиканцев, включая и Трампа в 2016 году.

Однако Трамп выступил с критикой в адрес евреев, которые голосуют за демократов, сказав, что тем самым они демонстрируют "либо полное отсутствие знания, либо огромную нелояльность".

Позже президент пояснил, что именно он имел в виду, сказав, что голосовать за демократов - проявление "нелояльности к еврейскому народу и Израилю".

Трамп также вновь выступил с критикой в адрес двух конгрессвумен-мусульманок, Ильхан Омар и Рашиды Тлаиб, которые часто критикуют Израиль и его отношение к палестинцам.

"Куда понесло Демократическую партию? Куда ее понесло, что она защищает этих двух людей, а не государство Израиль?", - задался вопросом Трамп.

Претенденты на президентскую номинацию от Демократической партии и лидеры еврейских организаций немедленно осудили высказывания президента.

"Вот что я хочу сказать Трампу: я горжусь тем, что я еврей, и для меня не проблема голосовать за демократов", - сказал один из фаворитов президентской гонки сенатор Берни Сандерс.

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Лидирующий кандидат среди демократов, бывший вице-президент Джо Байден, назвал комментарии Трампа "оскорбительными и непростительными". Бывший конгрессмен от штата Техас Бето О'Рурк сказал: "Евреям не нужно доказывать свою лояльность вам, Дональд Трамп, или кому-либо еще".

Либеральное вашингтонское лобби J Street и ряд других еврейских организаций также осудили комментарии президента.

"Со стороны президента Трампа опасно и постыдно оскорблять большинство представителей американской еврейской общины, называя их неумными и нелояльными", - заявили в J Street.

Глава Американского еврейского комитета Дэвид Харрис заявил: "Американские евреи, как и все американцы, имеют разные политические взгляды и приоритеты. Его оценка их знаний или "лояльности" на основании их партийных предпочтений неуместна, нежелательна и просто опасна".

Позже Трамп на странице в Twitter похвалил консервативного писателя Уэйна Эллина Рута, который назвал американского лидера "лучшим президентом для евреев и Израиля в мировой истории".

Рут сказал: "Евреи в Израиле обожают его, как будто он Царь Израилев. Они обожают его, будто он второе пришествие Господне. Но американские евреи его не знают и не любят".

Напомним, ранее газета The Wall Street Journal написала, что президент США Дональд Трамп вынашивает идею выкупить у Дании остров Гренландия и уже обсуждал такую возможность со своими советниками и адвокатами. Позже сам Дональд Трамп признался, что действительно интересовался вопросом покупки Гренландии у Дании.

В ответ на эту идею политики Дании заявили, что "сейчас не XIX век", и остров не продается. Премьер-министр страны Метте Фредериксен назвала идею Трампа "абсурдной". Сама Гренландия также отвергла тезис о том, что ее вообще могут выставить на продажу. После этого президент США Дональд Трамп отложил запланированную встречу с премьер-министром Дании Метте Фредериксен.

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Теги: #Евреи#президент США#Дональд Трамп#Трамп и демократы