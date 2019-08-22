Трамп обвинил в "нелояльности" евреев в США, голосующих за демократов

Дональд Трамп также вновь выступил с критикой в адрес двух конгрессвумен-мусульманок.

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские евреи, голосуя за демократов, проявляют свою "нелояльность".

Как пишет Голос Америки, на президентских выборах американские евреи десятилетиями голосовали преимущественно за кандидатов от Демократической партии, а не за их соперников-республиканцев, включая и Трампа в 2016 году.

Однако Трамп выступил с критикой в адрес евреев, которые голосуют за демократов, сказав, что тем самым они демонстрируют "либо полное отсутствие знания, либо огромную нелояльность".

Позже президент пояснил, что именно он имел в виду, сказав, что голосовать за демократов - проявление "нелояльности к еврейскому народу и Израилю".

Трамп также вновь выступил с критикой в адрес двух конгрессвумен-мусульманок, Ильхан Омар и Рашиды Тлаиб, которые часто критикуют Израиль и его отношение к палестинцам.

"Куда понесло Демократическую партию? Куда ее понесло, что она защищает этих двух людей, а не государство Израиль?", - задался вопросом Трамп.

Претенденты на президентскую номинацию от Демократической партии и лидеры еврейских организаций немедленно осудили высказывания президента.

"Вот что я хочу сказать Трампу: я горжусь тем, что я еврей, и для меня не проблема голосовать за демократов", - сказал один из фаворитов президентской гонки сенатор Берни Сандерс.

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Лидирующий кандидат среди демократов, бывший вице-президент Джо Байден, назвал комментарии Трампа "оскорбительными и непростительными". Бывший конгрессмен от штата Техас Бето О'Рурк сказал: "Евреям не нужно доказывать свою лояльность вам, Дональд Трамп, или кому-либо еще".

Либеральное вашингтонское лобби J Street и ряд других еврейских организаций также осудили комментарии президента.

"Со стороны президента Трампа опасно и постыдно оскорблять большинство представителей американской еврейской общины, называя их неумными и нелояльными", - заявили в J Street.

Глава Американского еврейского комитета Дэвид Харрис заявил: "Американские евреи, как и все американцы, имеют разные политические взгляды и приоритеты. Его оценка их знаний или "лояльности" на основании их партийных предпочтений неуместна, нежелательна и просто опасна".

Позже Трамп на странице в Twitter похвалил консервативного писателя Уэйна Эллина Рута, который назвал американского лидера "лучшим президентом для евреев и Израиля в мировой истории".

Рут сказал: "Евреи в Израиле обожают его, как будто он Царь Израилев. Они обожают его, будто он второе пришествие Господне. Но американские евреи его не знают и не любят".

Напомним, ранее газета The Wall Street Journal написала, что президент США Дональд Трамп вынашивает идею выкупить у Дании остров Гренландия и уже обсуждал такую возможность со своими советниками и адвокатами. Позже сам Дональд Трамп признался, что действительно интересовался вопросом покупки Гренландии у Дании.

В ответ на эту идею политики Дании заявили, что "сейчас не XIX век", и остров не продается. Премьер-министр страны Метте Фредериксен назвала идею Трампа "абсурдной". Сама Гренландия также отвергла тезис о том, что ее вообще могут выставить на продажу. После этого президент США Дональд Трамп отложил запланированную встречу с премьер-министром Дании Метте Фредериксен.