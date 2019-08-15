Израиль запретил въезд в страну двум конгрессменам США

Правительство Израиля сообщило, что не допустит на территорию страны двух американских конгрессменов от Демократической партии.

Израильское правительство сообщило о своем решении не допускать на территорию страны двух конгресменок от Демократической партии США Рашиду Тлаіб и Ильхан Омар, которые должны были посетить страну в ближайшие выходные.

Об этом в эфире израильской радиостанции "Решет Бет" в четверг, 15 августа, сообщила заместитель министра иностранных дел страны Ципи Хотовэли, передает Deutsche Welle.

Позже израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху объяснил это решение тем, что обе конгресменки активно работают над принятием законов, имеющих целью бойкот Израиля, а целью их предстоящего визита было "нанести Израилю вред".

"За это министр внутренних дел принял решение не позволять их визит, и я, как председатель правительства, поддерживаю это решение", - добавил Нетаньяху.

Также премьер Израиля забросил конгресменкам попытке делегитимации его страны, ведь целью своего путешествия, по словам Нетаньяху, они указали Палестинские территории, а не Израиль, и, в отличие от других конгрессменов от обеих крупнейших партий США, вроде не планировали встречаться во время визита с представителями израильского правительства или оппозиции.

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Президент США от Республиканской партии Дональд Трамп ранее обратился на странице в Twitter с косвенным призывом к израильскому правительству не допускать обоих конгресменок в страну. По мнению Трампа, разрешение на въезд для Тлаіб и Омар был бы признаком слабости со стороны Тель-Авива. "Они ненавидят Израиль и всех евреев", - добавил глава Белого дома.

Омар остро раскритиковала запрет на въезд в Израиль для себя и своей коллеги. Она также забросила Нетаньяху нежелание достичь мира в регионе, ограничение свободы передвижения для палестинцев и сотрудничество с "ісламофобами вроде Трампа".

Тлаіб и Омар известные как поклонницы антиизраильского движения BDS ("Бойкот, дезинвестиции и санкции", - Ред.). Обе конгресменки также являются первыми мусульманками в американском конгрессе.

Американские медиа сообщают, что они планировали прибыть в Тель-Авив в ближайшее воскресенье, 18 августа. Однако официальной информации относительно плана их поездки до сих пор не было обнародовано.

Ранее обе конгресменки уже привлекали к себе внимание общественности из-за сообщения Дональда Трампа в Twitter, которые в резолюции Палаты представителей Конгресса США были осуждены как "расистские". В середине июля Трамп резко раскритиковал в Twitter группу представительниц Демократической партии в Конгрессе. Он, в частности, заявил, что некоторым "прогрессивным" конгресменкам-демократкам, которые происходят из стран с "коррумпированными и неспособными" правительствами, чем советовать, как управлять правительством" США, следует вернуться назад и "помогать починить полностью разрушены и заражены криминалом места, откуда они приехали". Хотя Трамп и не назвал конкретных имен, в Демократической партии заявили, что его упреки были направлены и против Тлаіб и Омар. Последняя родилась за пределами США - в Сомали.