Мировой рекорд: британец разогнался на велосипеде до 280 километров в час (видео)
18:10, 20 августа 2019Мир
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Общим лидером по скорости остается американка, которая разогналась до 296 километров в час.
Прошлый мировой рекорд просуществовал 24 года / скриншот
Житель Великобритании Нил Кэмпбелл побил мировой рекорд скорости на велосипеде среди мужчин, разогнавшись до 280 километров в час.
Соответствующее видео появилось на YouTube.
Прошлый мировой рекорд просуществовал 24 года. В 1995 году голландец Фред Ромпельберг поставил рекорд, занесенный в Книгу Гиннесса: 268,831 километра в час.
Общим лидером по скорости остается американка Дениз Мюллер-Коронек, которая проехала по высохшей поверхности озера в штате Юта со скоростью 296 километров в час.
Как сообщал УНИАН, электрический спортпрототип Volkswagen ID.R побил рекорд по скоростному подъему на холм Фестиваля скорости в Гудвуде. Предыдущее достижение продержалось 20 лет, а принадлежало оно формульному болиду McLaren-Mercedes MP4/13.
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