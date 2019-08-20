Мировой рекорд: британец разогнался на велосипеде до 280 километров в час (видео)

Общим лидером по скорости остается американка, которая разогналась до 296 километров в час.

Житель Великобритании Нил Кэмпбелл побил мировой рекорд скорости на велосипеде среди мужчин, разогнавшись до 280 километров в час.

Соответствующее видео появилось на YouTube.

Прошлый мировой рекорд просуществовал 24 года. В 1995 году голландец Фред Ромпельберг поставил рекорд, занесенный в Книгу Гиннесса: 268,831 километра в час.

Общим лидером по скорости остается американка Дениз Мюллер-Коронек, которая проехала по высохшей поверхности озера в штате Юта со скоростью 296 километров в час.

Как сообщал УНИАН, электрический спортпрототип Volkswagen ID.R побил рекорд по скоростному подъему на холм Фестиваля скорости в Гудвуде. Предыдущее достижение продержалось 20 лет, а принадлежало оно формульному болиду McLaren-Mercedes MP4/13.