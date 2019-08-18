ИГИЛ взяло на себя ответственность за теракт в Кабуле - СМИ

Международная террористическая группировка распространила сообщение, где указано, что целью нападений были "еретики".

Экстремистская группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за взрыв во время свадебной церемонии в столице Афганистана Кабуле, в результате которого погибли по меньшей мере 63 человека, еще 182 - ранены.

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Как передает "Радио Свобода", в сообщениях, распространенных "ИГ", указано, что целью нападений были "еретики".

Отмечается, что смертник подорвался на свадьбе, а другие боевики активировали взрывные устройства в припаркованном автомобиле, как только прибыли силы безопасности.

Известно, что ранее движение "Талибан" опровергло свою причастность к взрыву и осудило его. Однако президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что талибы разделяют ответственность, потому что "обеспечивают платформу для террористов".

Гани назвал взрыв "варварским" нападением и сообщил, что созывает экстренную встречу для обсуждения вопросов безопасности.

Как сообщал УНИАН, нынешнее террористическое нападение стало самым кровавым за последние месяцы.

Оно было совершено в районе, где проживают мусульмане-шииты. В Афганистане шииты являются религиозным меньшинством, они нередко становятся жертвами нападений суннитов. Особенно теракты против шиитов участились за последние несколько лет, когда в стране активизировалась международная террористическая группировка "Исламское государство".

Исламисты часто выбирают целями своих терактов шиитские мечети или группы шиитов во время различных праздников. Нередко теракты совершают именно во время свадьбы, потому что в Афганистане свадьбы - шумный праздник, на который обычно приглашают сотни гостей.