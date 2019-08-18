В результате взрыва на свадьбе в Кабуле погибли 63 человека

Взрывное устройство подорвал террорист-смертник.

Жертвами теракта на свадебной церемонии в столице Афганистана Кабуле стали по меньшей мере 63 человека. Более 180 человек получили ранения.

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Как сообщает BBC, свидетель трагедии рассказал журналистам, что взрывное устройство подорвал террорист-смертник. Взрыв произошел в западной части города, населенной преимущественно мусульманами-шиитами.

Суннитская афганская группировка Талибан отрицает причастность к взрыву. Ни одна прочая группировка не взяла на себя ответственность за теракт.

Ранее сообщалось, что в одном из свадебных залов в столице Афганистана Кабуле вечером в субботу, 17 августа, прогремел мощный взрыв, в результате чего погибли десятки человек, многие пострадали.