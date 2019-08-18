Легкомоторный самолет упал на дом в США, есть жертвы

Один человек погиб, еще один пропал без вести.

В США в округе Датчесс в штате Нью-Йорк легкомоторный самолет Cessna 303 упал на жилой дом. В результате аварии один человек погиб и еще один получил ранения.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на NBC New York.

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Самолет Cessna 303 вылетел из аэропорта округа Ориндж, после дозаправки летел в Фармингдейл. В субботу о 16:28 он врезался в дом на Смит-роуд в Юнион-Вейл.

Один из трех человек, находившихся в самолете, умер. Дополнительной информации о двух людях, находившихся в самолете и выживших после катастрофы, власть не предоставила.

В доме на момент катастрофы находилось трое людей: мужчина, пропавший без вести, 21-летняя женщина, получившая опасные для жизни травмы, а также 30-летняя женщина, которая не пострадала.

Как сообщал УНИАН, в столице Афганистана Кабуле вечером в субботу, 17 августа, в одном из свадебных залов прогремел мощный взрыв. По последним данным, жертвами теракта в Кабуле стали по меньшей мере 63 человека. Более 180 человек получили ранения.