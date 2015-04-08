В Литве решили пока прекратить предоставлять убежище гражданам Украины, приезжающим из-за войны

С такой просьбой обратилось 70 граждан Украины, а в прежние годы таких бывало от силы по пять человек, передает delfi.lt.

В прошлом году 31 украинец получил дополнительную охрану. Большинство украинцев просят предоставить им убежище, чтобы спастись от угроз войны у себя на родине.

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В настоящее время решения о предоставлении убежища гражданам Украины временно не принимаются в ожидании решений со стороны властей Украины, которые намерены создать условия своим гражданам, бежавшим из регионов конфликтов, чтобы они смогли обосноваться в других районах страны.

"Если будет констатировано, что по сути у этих людей есть реальная возможность переехать и обосноваться в других регионах Украины, чтобы быть в большей безопасности, то это неизбежно повлияет на принятие решений о целесообразности предоставлении убежища гражданам Украины, бегущим от военных действий", - сказал заведующий Отделом по вопросам убежища Департамента миграции Виктор Островной.

Раніше УНІАН повідомляв, що, на думку влади Литви, третина російських дипломатів у країні пов'язана зі спецслужбами.