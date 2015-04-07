Forbes: Доходы России от экспорта нефти быстро сокращаются

Об этом пишет Марк Адоманис в статье под названием «Доходы России от экспорта нефти быстро сокращаются», опубликованной на сайте Forbes.com.

В марте объемы нефтедобычи в России побили новый рекордный максимум после распада СССР. За первые месяцы 2015 г. объем производства незначительно увеличился (примерно на 0,37%) по сравнению с последними месяцами 2014 г. Объем экспорта нефти по трубопроводу «Транснефть», монополии в этой сфере, вырос еще больше: примерно на 2%.

Поскольку нефтедобывающая промышленность чрезвычайно капиталоемкая, в ней не наблюдается неожиданных тенденций резкого спада или роста. Начинать новые проекты очень дорого, но и консервировать или выводить их из эксплуатации не дешевле. Недавнее увеличение объемов добычи нефти в основном связано с теми месторождениями, которые начали эксплуатироваться несколько месяцев и даже несколько лет назад.

Тем не менее, экономические трудности, которые переживает в последнее время Россия, в частности падение курса рубля, все же повлияли на ситуацию в отрасли. По данным агентства Bloomberg, благодаря снижению цен на обслуживание нефтедобывающие компании увеличили объем буровых работ на 23%. Поскольку производители получают доход в долларах, а их расходы исчисляются в рублях, стоимость добычи нефти резко уменьшилась. Немного стимулировали нефтедобычу и некоторые изменения в Налоговом кодексе, благодаря которым были незначительно снижены экспортные пошлины.

Но если объемы добычи нефти увеличиваются, и нефтедобывающие компании достаточно уверены в перспективах своей деятельности, значительно расширяя буровые работы («Башнефть», которая недавно была национализирована, за последние несколько месяцев увеличила объемы буровых работ на 160%, что звучит безрассудно), в чем тогда проблема? Вам, вне всякого сомнения, известно, что цены на нефть немного снизились в конце 2014 г. Да, сказать «немного» – ничего не сказать: цены на нефть обвалились.

Не обязательно быть большим специалистом в сфере экономики, чтобы понять, что общие доходы от экспорта нефти в России зависят от объемов ее производства (которые растут) и ее цены (которая резко падает). Если сравнить общий объем нефтедобычи в России с той ценой, по которой можно продать российскую нефть на мировом рынке, то вот, что получается:

Чтобы было понятнее, следует сказать, что цифры за 2015 г. пока предварительные: это та сумма, которую Россия может получить в течение года, если цена на нефть и объемы добычи останутся на нынешнем уровне. Учитывая то, насколько резко и сильно упали цены за последнее время, вполне вероятно, что во втором полугодии цены будут выше, чем сейчас, однако невозможно говорить об этом с полной уверенностью. Цены могут не только остаться на нынешнем уровне, но и вполне могут снизиться еще больше.

Но даже если цены просто стабилизируются, что, надеюсь, четко видно на графике, Россию ожидают некоторые довольно серьезные проблемы. При сегодняшних темпах доходы от продажи нефти в 2015 г. будут ниже по сравнению с показателями за любой год в период с 2005 г. И, конечно же, за период с 2005 г. структура государственных расходов России, как и ожидания российских граждан, повысились до гораздо более затратного уровня. В случае отсутствия быстрого повышения цен на нефть давление на государственный бюджет России будет огромным.

Нет, это не означает, что Россия потерпит крах, или, что она находится на краю пропасти, как в 1990-е годы, но если цены на нефть не восстановятся (причем довольно быстро), мы, вероятно, станем свидетелями того, как Путин столкнется с самой серьезной экономической проблемой из тех, с которыми он сталкивался с тех пор, как впервые стал президентом. Но нет худа без добра, и российские нефтедобывающие компании, как кажется, на удивление хорошо пережили трудности, а показатели объемов добычи оказались лучше, чем ожидалось. Тем не менее, на российский государственный бюджет в ближайшее время будет оказываться такое давление, которого он давно не испытывал.