В Иерусалиме произошла стычка между израильской полицией и мусульманами, есть пострадавшие
На священной Храмовой горе в Иерусалиме возникла стычка между мусульманами и израильской полицией, пострадали по меньшей мере 18 человек.
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Как сообщает The Times of Israel, трения на религиозной почве возникли в регионе в результате совпадения дат иудейских и мусульманских святых дней.
В стычках пострадали по меньшей мере 14 мусульман. По данным израильской полиции, четверо офицеров также получили легкие ранения.
На 11 августа в этом году пришелся исламский праздник окончания хаджа Ид аль-адха (Курбаан-байрам), а также иудейский пост Девятого Ава, в который иудеи чтят память разрушения Первого и Второго Иерусалимских храмов на Храмовой горе.
К Храмовой горе с утра пришли десятки тысяч мусульман, и полиция, оценив ситупацию, запретила доступ на нее немусульманам. Сотни иудеев собрались у входа в святое место.
Позже нескольким десяткам иудейских посетителей позволили зайти на территорию в сопровождении полиции. Мусульмане начали бросать в них стулья и прочие предметы, выкрикивая политические лозунги. Правоохранители в ответ применили слезоточивый газ, резиновые пули и другие спецсредства.
Это не первый конфликт на Храмовой горе. В 2017 году в результате подобных столкновений ранения получили 37 палестинцев.