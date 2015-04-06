24 человека стали жертвами нападения боевиков "Боко Харам" в Нигерии

Нападение было совершено у мечети в деревне Кваджафа в штате Борно. Боевики, выдавая себя за исламских проповедников, собрали людей у мечети якобы для проповеди. Об этом сообщает Русская служба Би-би-си.

После того, как жители деревни пришли к мечети, боевики открыли по ним огонь.

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