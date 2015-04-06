24 человека стали жертвами нападения боевиков "Боко Харам" в Нигерии
20:02, 06 апреля 2015Мир
234
В Нигерии по меньшей мере 24 человека стали жертвами нападения переодетых в проповедников боевиков группировки "Боко Харам".
REUTERS
Нападение было совершено у мечети в деревне Кваджафа в штате Борно. Боевики, выдавая себя за исламских проповедников, собрали людей у мечети якобы для проповеди. Об этом сообщает Русская служба Би-би-си.
После того, как жители деревни пришли к мечети, боевики открыли по ним огонь.
Читайте такжеАрмия Нигерии отбила у боевиков "Боко Харам" 36 населенных пунктов
Исламистская группировка "Боко Харам" выступает против западной модели образования и добивается введения шариата в Нигерии.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter