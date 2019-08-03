Акции протеста в Москве разгонял экс-полковник "Беркута" Сергей Кусюк (видео)

Екс-командира киевского "Беркута" Сергея Кусюка, который бежал в РФ, снова заметили во время разгона демонстрации в Москве.

Силовиками на акции протеста в Москве, где бьют и задерживают сотни людей, руководит бывший заместитель командира "Беркута" Кусюк. В 2014 он принимал участие в подавлении протестов на Майдане в Украине.

Соответствующее видео опубликовал российский журналист Илья Азар на своей странице в Facebook.

На видео показано, как экс-беркутовец Сергей Кусюк руководит задержаниями активистов рядом со своим автозаком. В Украине он находится в розыске за возможную причастность к преступлениям на Майдане.

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После Революции Достоинства Кусюк сбежал в Россию. Там он начал служить в Росгвардії и неоднократно был замечен на антикоррупционных митингах, которые в РФ беспощадно подавляют.

Генпрокуратура считает, что бойцы "Беркута" причастны к убийству по меньшей мере 39 протестующих на улице Институтской в Киеве, а потому в отношении всех бойцов этой роты началось следствие. Однако, Кусюка схватить так и не удалось. В России он получил гражданство, поэтому власть категорически отказалась выдать его Украине.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 3 августа, в центре Москвы проходит несанкционированная акция «Вернем себе право на выборы». Поводом для протеста стал недопуск независимых кандидатов к выборам в Мосгордуму, которые пройдут 8 сентября.

Акция проходит в формате «прогулок по бульварам» - организаторы призвали несогласных выйти в любую точку Бульварного кольца. О готовности принять участие в мероприятии заявили более 10 тысяч человек в соцсетях.

Протесты в поддержку кандидатов, которым отказали в регистрации на выборы в Мосгордуму, продолжаются с середины июля. Большинство лидеров российского протеста арестованы на сроки от 7 до 30 суток. Самая многочисленная санкционированная акция состоялась 20 июля на проспекте Сахарова (по подсчетам МВД, она собрала около 12 тыс. участников, а по словам организаторов — более 20 тыс.). Самая громкая несанкционированная — 27 июля.