Кандидат Трампа на пост директора нацразведки отказался от должности

Трамп считает, что в последнее время к Рэтклиффу очень несправедливо относятся представители СМИ.

Джон Рэтклифф отказался возглавлять пост директора национальной разведки США, после того как его кандидатуру выдвинул президент Дональд Трамп.

Об этом Трамп написал в своем Twitter.

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"К нашему хорошему республиканскому конгрессмену Джону Рэтклиффу очень несправедливо относятся средства массовой информации. Вместо того, чтобы переживать месяца клеветы и лжи, я объяснил Джону, как плохо будет ему и его семье иметь дело с этими людьми. Джон решил остаться в Конгрессе, где он сделал такую отличную работу, представляя людей Техаса и нашу страну. Я скоро объявлю о своей кандидатуре", - написал президент США.

Стоит отметить, что к кандидатуре Рэтклиффа негативно отнеслись в СМИ. Отмечалось, что опыт Рэтклиффа недостаточный, а навыки работы мэром городка в Техасе и федеральным прокурором являются сомнительными.

Напомним, нынешний директор нацразведки Дэн Коутс занимает должность с января 2017 года. Директор Национальной разведки, который подчиняется напрямую президенту США, координирует работу шестнадцати разведывательных учреждений и агентств США.