Кандидат Трампа на пост директора нацразведки отказался от должности
Джон Рэтклифф отказался возглавлять пост директора национальной разведки США, после того как его кандидатуру выдвинул президент Дональд Трамп.
Об этом Трамп написал в своем Twitter.
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"К нашему хорошему республиканскому конгрессмену Джону Рэтклиффу очень несправедливо относятся средства массовой информации. Вместо того, чтобы переживать месяца клеветы и лжи, я объяснил Джону, как плохо будет ему и его семье иметь дело с этими людьми. Джон решил остаться в Конгрессе, где он сделал такую отличную работу, представляя людей Техаса и нашу страну. Я скоро объявлю о своей кандидатуре", - написал президент США.
Стоит отметить, что к кандидатуре Рэтклиффа негативно отнеслись в СМИ. Отмечалось, что опыт Рэтклиффа недостаточный, а навыки работы мэром городка в Техасе и федеральным прокурором являются сомнительными.
Напомним, нынешний директор нацразведки Дэн Коутс занимает должность с января 2017 года. Директор Национальной разведки, который подчиняется напрямую президенту США, координирует работу шестнадцати разведывательных учреждений и агентств США.