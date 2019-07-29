Трамп решил сменить директора нацразведки

Трамп намерен выдвинуть на эту должность конгрессмена Джона Рэтклиффа.

Президент США Дональд Трамп намерен номинировать конгрессмена-республиканца Джона Рэтклиффа на пост директора Национальной разведки США.

Как сообщил американский президент на своей странице в Twitter, действующий директор Дэн Коутс покинет пост 15 августа.

«Рад объявить, что конгрессмен Джон Рэтклифф из Техаса, который имеет высокое уважение, будет номинирован мной на должность директора Национальной разведки», - написал он.

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Трамп убежден, что Рэтклифф будет вдохновлять и обеспечит «величие страны, которую любит».

«Нынешний директор Дэн Коутс, покинет пост 15 августа. Я хотел бы поблагодарить Дэна за прекрасную службу на благо нашей страны. Исполняющий обязанности директора будет назначен в скором времени», - добавил президент США.

Перед назначением на должность, кандидатура Джона Рэтклиффа должна быть одобрена большинством голосов Сената Конгресса США.

Дэн Коутс занимал должность с января 2017 года. Директор Национальной разведки, который подчиняется напрямую президенту США, координирует работу шестнадцати разведывательных учреждений и агентств США.

Как сообщал УНИАН, директор национальной разведки США Дэниел Коутс поддержал сделанные ранее выводы о предполагаемом вмешательстве РФ в выборы американского президента.