В Бельгии будут праздновать шоколадную Пасху (фоторепортаж)
18:03, 03 апреля 2015Мир
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Если синоним этой страны - "шоколад", то представить, что к этому дня главные символы Пасхи - яйцо и заяц - будут сделаны из шоколада, очень легко.
В Бельгии праздники уже начались / Фото: Ирина Сомер, УНИАН
В это воскресенье Запад будет отмечать Григорианскую Пасхалию или воскресение Христово по григорианскому календарю.
В Бельгии праздники уже начались. Закрыты все европейские институции, закрыта штаб-квартира НАТО. Но мы не об этом, а о Пасхе в Бельгии. Если синоним этой страны - "шоколад", то представить, что к этому дню главные символы Пасхи - яйцо и заяц - будут сделаны из шоколада, очень легко.
Для туристов это - настоящий аттракцион.
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