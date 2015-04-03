В Бельгии будут праздновать шоколадную Пасху (фоторепортаж)

В это воскресенье Запад будет отмечать Григорианскую Пасхалию или воскресение Христово по григорианскому календарю.

В Бельгии праздники уже начались. Закрыты все европейские институции, закрыта штаб-квартира НАТО. Но мы не об этом, а о Пасхе в Бельгии. Если синоним этой страны - "шоколад", то представить, что к этому дню главные символы Пасхи - яйцо и заяц - будут сделаны из шоколада, очень легко.

Для туристов это - настоящий аттракцион.