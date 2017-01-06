Бунт в тюрьме на севере Бразилии: 33 человека погибли

Об этом сообщает Русская служба ВВС.

Министр юстиции штата Узиэл Кастру сказал, что за массовой гибелью заключенных стоит местный наркокартель.

У нескольких погибших были отрезаны головы, добавил чиновник. На данный момент правоохранительные органы взяли ситуацию под контроль.

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В воскресенье в столице соседнего штата Амазонас Манаусе в ходе 17-часового бунта в тюрьме погибли 60 человек. Восстание в Манаусе стало самым крупным по числу жертв в пенитенциарной системе Бразилии за многие годы.

87 заключенным удалось бежать, однако 40 из них уже пойманы и водворены на прежнее место, сообщают местные власти.

Бразилия занимает четвертое место в мире по числу заключенных после США, Китая и России. Всего в тюрьмах страны содержатся около 600 тысяч человек. Как утверждают правозащитники, многие тюрьмы фактически контролируются преступными группировками.