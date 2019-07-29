В Нигерии боевики расстреляли 65 человек во время похоронной церемонии

Группировка "Боко харам" действует на севере и северо-востоке Нигерии.

На северо-востоке Нигерии боевики "Боко Харам" расстреляли похоронную церемонию, в результате чего погибли 65 человек.

Об этом сообщает Daily Sabah Africa со ссылкой на заявление представителя местных властей.

Читайте такжеИГИЛ захватила город в Нигерии

По его словам, боевики на мотоциклах прибыли в одну из местных деревень в штате Борно и открыли огонь по людям, возвращавшимся с похоронной церемонии. В результате нападения погибли 65 человек, еще не менее десяти мирных жителей получили серьезные ранения.

Группировка "Боко харам" действует на севере и северо-востоке Нигерии. Ее боевики также совершают нападения в соседних странах: Нигере, Камеруне и Чаде.

Как сообщал УНИАН, в марте за три недели число погибших христиан в Нигерии вследствие нападения боевиков-мусульман составило около 120 человек.