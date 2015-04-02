Теракт в кенийском университете: погибли не менее 70 человек
20:46, 02 апреля 2015Мир
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Количество погибших во время нападения боевиков террористической организации Аль-Шабаб в университет на северо-востоке Кении возросло до по меньшей мере 70.
REUTERS
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на министра внутренних дел Кении Джозефа Нкаиссери.
По его словам, количество погибших составило по меньшей мере 70, раненых - 79, но опасность уже фактически ликвидирована. В частности, были убиты четверо боевиков Аль-Шабаб.
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