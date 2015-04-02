Теракт в кенийском университете: погибли не менее 70 человек

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на министра внутренних дел Кении Джозефа Нкаиссери.

По его словам, количество погибших составило по меньшей мере 70, раненых - 79, но опасность уже фактически ликвидирована. В частности, были убиты четверо боевиков Аль-Шабаб.

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