В Румынии арестовали экс-министра финансов

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Stirileprotv.

Как отмечается, Валков пробудет под стражей на 23 суток, пока будут продолжаться следственные действия.

Решение было вынесено после того, как парламент Румынии на прошлой неделе проголосовал за то, чтобы разрешить прокуратуре арестовать бывшего министра финансов.

Читайте такжеКесслер назвал главные качества для претендента на должность главы антикоррупционного бюроРанее Валков подал в отставку после того, как против него было начато уголовное расследование.

Напомним, как сообщалось, Валков подозревается в злоупотреблении властью во времена своего руководства мэрией города Слатина.

По заявлению румынской прокуратуры Валков заставил комиссию по заключению контрактов принять решение в пользу одной из компаний.

В дальнейшем, как говорится в заявлении, Валков в 2010-2013 годах получил сумму в размере около 2 млн евро. Часть денег он получил наличными, остальное - через несколько фирм-посредников.