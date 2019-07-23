"Он будет великолепен": Трамп поздравил Джонсона с избранием на пост премьер-министра
14:53, 23 июля 2019Мир
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По его мнению, на этом посту Джонсон будет «великолепен».
Дональд Трамп / REUTERS
Президент США Дональд Трамп поздравил Бориса Джонсона с избранием на пост нового лидера Консервативной партии и премьер-министра Великобритании. Об этом он написал в своем твиттере.
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По его мнению, на этом посту Джонсон будет «великолепен».
«Поздравляю Бориса Джонсона с избранием новым премьер-министром Соединенного Королевства. Он будет великолепен!» — написал Трамп.
Ранее Борис Джонсон выиграл гонку за пост премьер-министра Великобритании.
За него отдали свои голоса 92153 члена партии тори.
Congratulations to Boris Johnson on becoming the new Prime Minister of the United Kingdom. He will be great!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 23, 2019
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